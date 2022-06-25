Москвичей приглашают на фестиваль косплея “Фанерон. Город мечты”

Фестиваль проходит на ВДНХ у павильона № 36 “Музей кино”. На площадке работает интерактивное пространство с развлекательными и обучающими инсталляциями. Также посетители могут приобрести аниме-товары, комиксы и аксессуары.

25 и 26 июня проходит конкурс на лучший косплей. Заявки на участие подали более 80 косплееров со всей страны.

Также 25 июня для всех желающих пройдет мастер-класс Сергея Чехранова по актерскому мастерству. В этот же день состоятся мастер-классы по созданию комикса, декораций и арт-объектов, по фотокосплею.

В воскресенье, 26 июня, посетители могут поучаствовать в игротеке, увидеть постановку со световыми мечами, научиться придумывать образы героев и создать своих персонажей.

Московская неделя моды объединяет не только креативную молодежь, но и представителей старшего поколения. Участники проекта “Московское долголетие” провели показ модных коллекций, которые они подготовили вместе с ведущими российскими дизайнерами.

Зрителям представили 40 модных образов. А некоторые из участниц “Московского долголетия” теперь намерены начать карьеру в фэшн-индустрии.

К фестивалю “Модная столица” присоединились культурные центры и места отдыха. На неделю они стали подиумами для дизайнерских показов, встреч с модельерами и чтения лекций об истории моды. В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий.

В 2022 году Московской неделе моды посвящена акция “День без турникетов”. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.