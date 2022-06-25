“Хочу вернуть тебя назад”: после побега Пугачевой пришибленная Орбакайте отирается у замка

“Мне не забыть твои глаза, хочу вернуть тебя назад, но поздно”, – поет в видео артиста. Композиция “Ангел-хранитель” в исполнении звезды как нельзя лучше подходит к кадрам величественного замка на скале.

Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым отправилась на отдых. Знаменитость вместе с родными отирается у замка Мон-Сен-Мишель. “Аббатство на горе Архангела Михаила – это настоящее чудо света!” – написала дочь Аллы Пугачевой.

Судя по всему, артистка пришиблена столь величественным видом монументального здания, расположенного на небольшом скалистом острове высотой почти километр. Город очень древний, он существует с 709 года. Сейчас замок находится под защитой ЮНЕСКО и считается одним из самых популярных туристических объектов во Франции.

Напомним, после побега Аллы Пугачевой из России Кристина Орбакайте заняла выжидательную позицию. Она закрыла комментарии в своих соцсетях и никак не комментирует действие членов семьи.

На днях появились слухи, будто Примадонна прикупила себе уже и место на кладбище в израильской Кесарии. Из этого многие сделали вывод, что Пугачева не планирует возвращаться на Родину – более того, даже после смерти артистка хочет остаться на Святой земле.