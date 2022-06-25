 

“Рядом с такой женщиной тяжело”: ревнивую скандалистку Волочкову обрекли на шатания по мужикам

25.06.2022, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам специалиста, балерина по своей дате рождения энергетически очень сильный человек, который любит проявляться на публике. Такие люди хотят всегда быть номером один в компании, им важно быть лучшими во всем.

“Как правило, они ревнивые скандалисты, которые затевают конфликты на пустом месте, особенно в паре. Они нуждаются в ярких эмоциях и восхищений, со стороны противоположного пола в том числе. Что касается семьи, это вообще не про таких людей. Простые семейные радости и бытовуха их не прельщают”, – отметила Кристина Егиазарова.

Также нумеролог добавила, что таким людям, как Анастасия Волочкова, все быстро надоедает. Можно сказать, что балерина, скорее, заточена под материальное и постоянный обмен энергией с другими.

“По факту такие личности являются энергетическими донорами. Их всегда много, и это одна из причин, почему у Волочковой нет личной жизни. Рядом с такой женщиной тяжело находиться мужчинам: она их сексуально притягивает, но в быту начинает душить. Мужчины устают от театральных сцен, которые она закатывает”, – пояснила нумеролог.

Помимо этого, отметила специалист, у Анастасии Волочковой есть код неверности: скорее всего, партнеры изменяли ей. При этом артистка очень ранимая: под маской импозантности скрывается трепетный человек, который хочет, чтобы его любили.

“Что касается прогнозов, по матрице у нее сейчас идет девятый цикл жизни: он ознаменует собой завершение. Это достаточно непростой период, когда будет уходить старое – изжившие себя дружеские или романтические отношения в том числе. В то же время Анастасия стоит на пороге первого цикла, а это всегда про новшества. Уже летом Волочкова может встретить человека, с которым у них вспыхнет бурный роман. Но серьезные отношения, которые приведут к замужеству, случатся в ее жизни только через полтора года” – отметила Кристина Егиазарова.

Таким образом, ревнивую скандалистку Анастасию Волочкову обрекли на шатания по мужикам еще минимум на полтора года. Впрочем, возможно, балерине удастся раньше встретить своего человека, несмотря на магию чисел.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / Машина с водителем внутри провалилась в яму с кипятком в Петербурге

04.12.20 / Гэндальф, Бильбо и другие звезды “Властелина колец” хотят выкупить дом Толкина

04.12.21 / Американцу, по ошибке отсидевшему 15 лет за плевок в полицейского, выплатят 1000 долларов

17.06.21 / Почему некоторые люди грешат, но остаются безнаказанными (мнение церкви)

03.01.22 / Мнение: Оправданность насилия против власти

27.10.21 / Что ждет каждый знак зодиака в два последних месяца года

28.02.22 / Принцесса Евгения рассказала о своей новой инициативе и поделилась редким фото

08.03.22 / Мнение: Карты и стрелочки

10.08.21 / Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

07.02.22 / Мнение: Спартакиада войск химической защиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика