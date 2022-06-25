“Рядом с такой женщиной тяжело”: ревнивую скандалистку Волочкову обрекли на шатания по мужикам

По словам специалиста, балерина по своей дате рождения энергетически очень сильный человек, который любит проявляться на публике. Такие люди хотят всегда быть номером один в компании, им важно быть лучшими во всем.

“Как правило, они ревнивые скандалисты, которые затевают конфликты на пустом месте, особенно в паре. Они нуждаются в ярких эмоциях и восхищений, со стороны противоположного пола в том числе. Что касается семьи, это вообще не про таких людей. Простые семейные радости и бытовуха их не прельщают”, – отметила Кристина Егиазарова.

Также нумеролог добавила, что таким людям, как Анастасия Волочкова, все быстро надоедает. Можно сказать, что балерина, скорее, заточена под материальное и постоянный обмен энергией с другими.

“По факту такие личности являются энергетическими донорами. Их всегда много, и это одна из причин, почему у Волочковой нет личной жизни. Рядом с такой женщиной тяжело находиться мужчинам: она их сексуально притягивает, но в быту начинает душить. Мужчины устают от театральных сцен, которые она закатывает”, – пояснила нумеролог.

Помимо этого, отметила специалист, у Анастасии Волочковой есть код неверности: скорее всего, партнеры изменяли ей. При этом артистка очень ранимая: под маской импозантности скрывается трепетный человек, который хочет, чтобы его любили.

“Что касается прогнозов, по матрице у нее сейчас идет девятый цикл жизни: он ознаменует собой завершение. Это достаточно непростой период, когда будет уходить старое – изжившие себя дружеские или романтические отношения в том числе. В то же время Анастасия стоит на пороге первого цикла, а это всегда про новшества. Уже летом Волочкова может встретить человека, с которым у них вспыхнет бурный роман. Но серьезные отношения, которые приведут к замужеству, случатся в ее жизни только через полтора года” – отметила Кристина Егиазарова.

Таким образом, ревнивую скандалистку Анастасию Волочкову обрекли на шатания по мужикам еще минимум на полтора года. Впрочем, возможно, балерине удастся раньше встретить своего человека, несмотря на магию чисел.