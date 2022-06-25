 

Дерматолог: Ношение обуви на босую ногу приводит к травмам кожи и ногтей

25.06.2022, 12:10, Разное
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Дерматолог Ольга Латыпова пояснила об опасностях ношения обуви на босую ногу. Как отмечает специалист, такая практика может приводить к травмам кожи и ногтей, а также заболеваниям.
С приходом лета, особенно пляжного сезона, многие начинают носить обувь на босую ногу. Однако в этом может содержаться скрытая угроза для здоровья кожных покровов, которая может привести к трудноизлечимым недугам. Открытые босоножки или шлепанцы также в ряде случаев вызывают очаги, вызывающие боль. Омозоленность и затвердения могут дополняться также трещинами и другими повреждениями стоп. Частые прогулки в такой обуви вызывают и микоз ног, грибковые заболевания также трудно поддающиеся терапии.

Открытая летняя обувь удобна тем, что ноги не перегреваются, однако они не могут защитить стопы от воздействия пыли, солнца и ветра. Пересушенные стопы более легко подвергаются различным инфекциям, особенно это актуально для людей с определенными проблемами здоровья. К ним относятся гипергидроз, образующийся, как следствие нарушения обмена веществ, например, сахарного диабета. В группе риска находятся и лица с нарушениями кровообращения в нижних конечностях, страдают от такого типа обуви и ногти, которые могут утолщаться, крошиться и менять свой цвет вследствие попадания в ткани микробных организмов. Могут босоножки приводить и к появлению папиллом или бородавок.

Кроме открытой обуви лучше в летнее время избегать ношения и узкой обуви, а также сделанной из синтетических материалов. Чтобы обеспечить проветривание стоп, выбирать стоит закрытые модели с перфорацией. При первых же проявлениях дискомфорта или заболеваний, необходимо сразу же обращаться к врачу-специалисту. Также в зависимости от появившейся травмы или дискомфорта следует применять кремы, пенки или бальзамы, а также антиперспиранты при гипергидрозе, повышенном потоотделении.

Источник: vm.ru



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