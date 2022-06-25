 

Бьянка осталась без концертов стабильного заработка

25.06.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Бьянка пояснила о проблемах в ее карьере, кторые она испытывает уже несколько лет. Как оказалось, артистка осталась без концертов, которые обеспечивали ей стабильный заработок.
Татьяна Липницкая, более известная, как певица Бьянка, начала музыкальную карьеру в РФ почти двадцать лет назад. Ее продвижению в шоу-бизнесе помогал белорусский рэпер Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, ради сотрудничества с которым девушка даже отказалась от участия в «Евровидении» от своей страны. Также она известна, как автор песен для других звезд российского шоу-бизнеса, так, ее хиты есть в репертуаре Натальи Подольской и Юлианны Карауловой. Однако с началом пандемии коронавируса, которая задела многих деятелей культуры, карьера Бьянки пошла на спад.

В своем интервью известному журналисту Юрию Дудю артистка искренне пояснила о своих проблемах. Как оказалось, вот уже несколько лет она лишена стабильного заработка, вынужденно прекратив концертную деятельность. Кроме того, почти в пять раз сократилось и количество приглашений селебрити на частные корпоративы. Как объясняет ситуацию сама звезда, все, имеющие средства на проведение подобных мероприятий, выехали, а те, кто остался, не могут позволить себе устройство праздника с приглашенными звездами.

Однако опускать руки 36-летняя Бьянка не намерена, она и дальше информирует новые песни, и все так же гастролирует. Но если раньше у нее практически каждый день был расписан в гастрольном графике, то сейчас концерты происходят значительно реже. При этом она, как многие творческие люди, испытывает сложности с организацией труда, ей трудно собраться. К этому добавляется волнение, из-за чего проблемы некогда очень популярной исполнительницы еще более усугубляются.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Кент Беннетт из Bessemer и Аман Наранг из Toast обсудят, как стать единорогом на ECL

10.12.21 / Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда

06.06.22 / На пути к полному отказу от российских энергоресурсов Германия может попасть в новую зависимость от Китая

27.05.21 / Вирус лосося, пришедший из Атлантики, распространился на дикого тихоокеанского лосося с ферм

07.09.21 / Если в отношениях сложно – это фиаско: стереотипы, которые разрушают брак

19.04.21 / Скандалы: Банки сбросили маски

03.06.22 / Экс-глава МИД Польши – для сохранения «европейской гегемонии» Германии нужна Россия, а не Украина

25.09.20 / Правительство введет штрафы для людей, которые заболеют коронавирусом после вакцинации

10.11.20 / Бывший охранник Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал об особенностях работы с ними

13.01.22 / Мнение: Расторопность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика