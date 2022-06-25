Бьянка осталась без концертов стабильного заработка

Певица Бьянка пояснила о проблемах в ее карьере, кторые она испытывает уже несколько лет. Как оказалось, артистка осталась без концертов, которые обеспечивали ей стабильный заработок.

Татьяна Липницкая, более известная, как певица Бьянка, начала музыкальную карьеру в РФ почти двадцать лет назад. Ее продвижению в шоу-бизнесе помогал белорусский рэпер Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, ради сотрудничества с которым девушка даже отказалась от участия в «Евровидении» от своей страны. Также она известна, как автор песен для других звезд российского шоу-бизнеса, так, ее хиты есть в репертуаре Натальи Подольской и Юлианны Карауловой. Однако с началом пандемии коронавируса, которая задела многих деятелей культуры, карьера Бьянки пошла на спад.

В своем интервью известному журналисту Юрию Дудю артистка искренне пояснила о своих проблемах. Как оказалось, вот уже несколько лет она лишена стабильного заработка, вынужденно прекратив концертную деятельность. Кроме того, почти в пять раз сократилось и количество приглашений селебрити на частные корпоративы. Как объясняет ситуацию сама звезда, все, имеющие средства на проведение подобных мероприятий, выехали, а те, кто остался, не могут позволить себе устройство праздника с приглашенными звездами.

Однако опускать руки 36-летняя Бьянка не намерена, она и дальше информирует новые песни, и все так же гастролирует. Но если раньше у нее практически каждый день был расписан в гастрольном графике, то сейчас концерты происходят значительно реже. При этом она, как многие творческие люди, испытывает сложности с организацией труда, ей трудно собраться. К этому добавляется волнение, из-за чего проблемы некогда очень популярной исполнительницы еще более усугубляются.

Источник: www.starhit.ru