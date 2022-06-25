Аналогов нет: В России изобрели гаджет для игры на музыкальных инструментах людям без навыков

Российские исследователи изобрели очередное устройство, аналогов которому в мире пока не существует. Гаджет позволит играть на музыкальных инструментах людям, не имеющих не только навыков, но и слуха.

Уникальная разработка способна исполнить любое произведение, для этого в его базе запрограммировано свыше тысячи композиций. Работает девайс по аналогии с игрой на баяне и фортепиано. При этом они играют синхронно, и подобных технологий в мире нет.

По мнению отечественных ученых, зарегистрированный в патентных организациях девайс предназначен для людей, которые хотят сыграть любимую песню, но не имеют соответствующего образования или навыков. СМИ сообщают, что аппаратура поможет работать с девайсом даже людям без наличия музыкального слуха.

Кроме того, изобретенное устройство пригодится для специалистов, работающих в реабилитационных центрах. С его помощью можно будет восстанавливать как когнитивные, так и двигательные функции у людей, перенесших инсульта или попавших в аварию. В ближайшее время вместе с девайсом будет выпущено и мобильное приложение для него, которое еще более упростит использование аппаратуры.

Источник: russian.rt.com