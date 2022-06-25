 

Захарова назвала лживыми обращения Украины к ООН о вывозе детей из Донбасса

25.06.2022, 12:00, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Киева в адрес Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса, содержащиеся в обращении Верховной рады в структуры ООН.

Обращение было опубликовано 19 июня, оно адресовано Верховной радой Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН.

«О якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой в Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», – говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД России.

Ранее Захарова опровергла заявление о якобы ядерном шантаже со стороны России. Она отметила, что Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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