Французский репортер предрек Украине 20-летнюю дорогу в ЕС

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25.06.2022, 12:00, Новости дня
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Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз – политический шаг, за которым может не последовать других действий, сообщил корреспондент Матье Коаш в эфире французского телеканала BFM TV.

«Не нужно долго думать, чтобы понять, что может случиться с Украиной: вчера утром в Брюсселе обсуждали присоединение шести балканских стран. Надо сказать, переговоры прошли неудачно, а пресс-конференцию по итогам этого балканского саммита даже отменили. Эти страны, некоторые из которых приложили огромные усилия для соответствия европейским требованиям, ждут, когда смогут войти в ЕС, уже очень долго. Рекорд принадлежит Северной Македонии, получившей статус кандидата 17 лет назад. Что касается Албании, она ждет восемь лет, и эти страны по-прежнему не видят свет в конце туннеля», – передает РИА «Новости» его слова.

Репортер привел слова албанского премьер-министра Эди Рама, призвавшего Киев не питать иллюзий о скором членстве в Евросоюзе.

«Действительно, этот статус подтвердили абсолютно рекордным числом голосов, но присоединение, со своей стороны, может занять 15-20 лет, о чем сообщил Клеман Бон, министр-делегат по европейским делам. Или, возможно, это вообще никогда не случится», – резюмировал Коаш.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в ЕС, и призвал украинцев не обесценивать статус кандидата.

Журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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