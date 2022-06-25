 

Новая коллекция духов Chanel будет содержать средство от вшей

25.06.2022, 11:22, Разное
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Глава парфюмерного дома Chanel Морин Шике представила в Париже новую линейку духов «L’Ecologie», основной идеей которой стало сохранение окружающей среды и борьба с изменением климата.

Для того, чтобы облегчить жизнь европейцев, делающих вклад в спасение планеты, в духи добавлены средства, отпугивающие вшей, блох и других паразитов.

Как пояснила Морин Шике, целевая аудитория для новой коллекции парфюмерии – ответственные и сознательные европейцы, которые ради сокращения потребления энергии отказались от душа, чистки зубов, мытья головы и других излишеств нефтяной эпохи. Глава Chanel отметила, что таких людей немало в среде европейских политиков, в связи с чем заседания Парламента и другие официальные мероприятия порой бывают значительно осложнены.

Чтобы минимизировать негативные последствия от экономии, знаменитый парфюмерный дом добавил в духи O,O-диметил-O-2,2-дихлорвинилфосфат, придающий им неповторимый аромат и эффективно устраняющий вшей, блох и многих других нежелательных сожителей человека.

– Красота требует жертв, а борьба с изменением климата требует жертв ещё бóльших. Со временем люди привыкнут к запаху O,O-диметил-O-2,2-дихлорвинилфосфата и он станет сопровождать все значимые общественные, политические и экономические мероприятия. Новая Европа будет свободной от нефти, газа, душевой зависимости, люди в ней смогут сами выбирать, позавтракать ли соевым стейком или же питательной пастой из мучных червей. Мы поведём весь мир в это светлое будущее, у которого будет аромат Chanel, – сказала Морин Шике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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