 

Всплыло фото мертвецки белой перекошенной Пугачевой после сообщения о похоронах

25.06.2022, 10:57, Разное
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Как только Примадонна вместе с Максимом Галкиным укатила на Святую землю, ей тут же обвинили в эмиграции. Правда, в отличие от своего мужа, звезда старается не высказываться против Родины и спецоперации. Наоборот, певица вышла на связь с поклонниками и заверила, что отправилась в Израиль лишь на отдых и лечение.

С тех пор слухи о неизлечимой болезни Аллы Пугачевой стали всплывать все чаще. А на днях появилось сообщение о похоронах певицы. Якобы она уже приготовила место на кладбище в Кесарии, где хочет упокоиться, вероятно, вместе с мужем, так как участок рассчитан на двоих.

Возможно, чтобы рассеять разговоры о здоровье и похоронах, Максим Галкин в личном блоге в запрещенной в России социальной сети опубликовал снимок Аллы Пугачевой, сделанный ее дочкой Лизой. На фотографии артистку слегка перекосило – она свела стройные ноги в реверансе и вытянула вперед руки. На кадре певица предстала в мертвецки белой одежде: шортиках, топе и рубашке.

Поклонники пришли в восторг от фото Примадонны, которое всплыло в блоге Максима Галкина. Они завалили Аллу Борисовну комплиментами. Правда, некоторые предположили, что звезде нелегко в израильском климате.

“Домашняя, естественная, какая же прекрасная. Спасибо за такой кадр! Глядишь, и свежих обнимашек дождемся”, “Супер, как всегда обаятельная ,желаю вам всего самого наилучшего”, “Аллочке тяжко видать у нас, жарища. Поэтому она всегда в белых одеяниях даже”, “Алла шикарная девушка. Красавица”, – написали в комментариях.



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