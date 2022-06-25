 

Володин призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники русского языка

25.06.2022, 10:56, Разное
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“В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Нарушающих права людей чиновников правильно привлечь к ответственности, заявил политик.

Он призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники по русскому языку.

“Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать”, – заключил спикер.

Ранее председатель ГД отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Володин считает, что страна ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз. Он напомнил о тотальной коррупции, преступности, разрушенной экономике и всевластии олигархов на Украине.



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