Володин призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники русского языка

“В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Нарушающих права людей чиновников правильно привлечь к ответственности, заявил политик.

Он призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники по русскому языку.

“Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать”, – заключил спикер.

Ранее председатель ГД отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Володин считает, что страна ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз. Он напомнил о тотальной коррупции, преступности, разрушенной экономике и всевластии олигархов на Украине.