 

“Подлая”: Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь

25.06.2022, 10:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До недавнего времени Лидия Федосеева-Шукшина хорошо общалась с Татьяной Судец, однако примерно год назад подруги рассорились. Теперь ведущая нередко вспоминает бывшую приятельницу недобрым словом.

Как оказалось, именно Судец Федосеева-Шукшина ничего плохого не сделала. Однако она сильно оскорбила их общую подругу Татьяну Парамонову. Так, актриса заявила, что женщина – воровка. Это до глубины души обидело диктора. По ее словам, она теперь вычеркнула возлюбленную Бари Алибасова из своей жизни. “Она – предатель”, – ткнула артистку в грязь Судец, отметив, что с такими людьми она не желает общаться.

Телеведущая убеждена, что ее экс-подруга должна была сама разобраться в происходящем, а не обвинять при всем честном народе Парамонову в ужасном поступке. “Подлая и нерукопожатная”, – возмущенно говорит Судец о предавшей близкого человека Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что усугубила ситуацию наследница советской актрисы. Ольга Шукшина решила дать делу ход и написала заявление в прокуратуру. Женщина заявила, что Татьяна обманом сняла с карты ее родительницы полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что Парамонова вела себя спокойно. Без лишних скандалов она заявила, что не причастна к похищению средств. До суда история так и не дошла в итоге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.22 / Петров день: что нельзя делать в православный праздник 25 июня

16.01.22 / Молодая мама Ольга Серябкина поделилась своим опытом послеродовых трудностей

18.06.21 / Племянник князя Монако Пьер Казираги и Беатрис Борромео впервые за полгода вышли в свет

24.11.21 / Актриса Елена Яковлева резко помолодела

01.06.22 / Скандалы: Эксперт-общественник на госзакупках

06.06.22 / Мнение: Небо в алмазах

10.07.21 / Почти все, чему нас учили, неверно: операция Highjump и пришельцы на Земле

10.08.20 / В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

28.05.21 / Певец Ашер станет отцом в четвертый раз

26.04.21 / Роспотребнадзор разрешил продажу алкоголя на майские праздники в Якутии и Бурятии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика