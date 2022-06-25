“Подлая”: Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь

До недавнего времени Лидия Федосеева-Шукшина хорошо общалась с Татьяной Судец, однако примерно год назад подруги рассорились. Теперь ведущая нередко вспоминает бывшую приятельницу недобрым словом.

Как оказалось, именно Судец Федосеева-Шукшина ничего плохого не сделала. Однако она сильно оскорбила их общую подругу Татьяну Парамонову. Так, актриса заявила, что женщина – воровка. Это до глубины души обидело диктора. По ее словам, она теперь вычеркнула возлюбленную Бари Алибасова из своей жизни. “Она – предатель”, – ткнула артистку в грязь Судец, отметив, что с такими людьми она не желает общаться.

Телеведущая убеждена, что ее экс-подруга должна была сама разобраться в происходящем, а не обвинять при всем честном народе Парамонову в ужасном поступке. “Подлая и нерукопожатная”, – возмущенно говорит Судец о предавшей близкого человека Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что усугубила ситуацию наследница советской актрисы. Ольга Шукшина решила дать делу ход и написала заявление в прокуратуру. Женщина заявила, что Татьяна обманом сняла с карты ее родительницы полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что Парамонова вела себя спокойно. Без лишних скандалов она заявила, что не причастна к похищению средств. До суда история так и не дошла в итоге.