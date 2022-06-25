Располневшая Татьяна Буланова спровоцировала слухи о беременности

Новые фотографии певицы Татьяны Булановой появились в сети, где видно её новую располневшую фигуру, чем и вызвало ажиотаж поклонников. Она показалась на улице в новом наряде, четко подчеркивающим новую фигуру. Говорится в “Комсомольской правде”.

Фанаты актрисы заметили, что она набрала большой вес за довольно короткий час. Поэтому поклонники начали разделять свое мнение по этому поводу. Некоторые считают певицу беременной, другие же обвиняют в этом новое платье, которое является самим по себе пышным в районе живота.

Сама же Татьяна Буланова сказала, что не хочет в ближайшем будущем ребенка, однако, если её избранник 34-летний Валерий Руднев изъявит желание жениться и завести ребенка, то она будет согласна. Но сама рожать певица отказалась, склоняясь на свой возраст, поэтому будет пользоваться услугами суррогатной матери. Этим заявлением она в большей степени решила споры своих зрителей.

Напомним, что Татьяна Буланова была замужем уже дважды и родила только одного ребенка от своего второго мужа, футболиста и тренера Владислава Радимова.

Источник: www.spb.kp.ru