 

Располневшая Татьяна Буланова спровоцировала слухи о беременности

25.06.2022, 10:46, Разное
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Новые фотографии певицы Татьяны Булановой появились в сети, где видно её новую располневшую фигуру, чем и вызвало ажиотаж поклонников. Она показалась на улице в новом наряде, четко подчеркивающим новую фигуру. Говорится в “Комсомольской правде”.
Фанаты актрисы заметили, что она набрала большой вес за довольно короткий час. Поэтому поклонники начали разделять свое мнение по этому поводу. Некоторые считают певицу беременной, другие же обвиняют в этом новое платье, которое является самим по себе пышным в районе живота.

Сама же Татьяна Буланова сказала, что не хочет в ближайшем будущем ребенка, однако, если её избранник 34-летний Валерий Руднев изъявит желание жениться и завести ребенка, то она будет согласна. Но сама рожать певица отказалась, склоняясь на свой возраст, поэтому будет пользоваться услугами суррогатной матери. Этим заявлением она в большей степени решила споры своих зрителей.

Напомним, что Татьяна Буланова была замужем уже дважды и родила только одного ребенка от своего второго мужа, футболиста и тренера Владислава Радимова.

Источник: www.spb.kp.ru



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