 

Дина Гарипова впервые стала матерью

25.06.2022, 10:46, Разное
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Победитель телешоу “Голос” 31-летняя Дина Гарипова 19 июня родила здорового ребенка. Она пояснила своим поклонникам пол ребенка, это оказался мальчик.
На протяжении всей беременности российская певица скрывала пол ребенка, и только сейчас фанаты узнали, что у нее родился сын. Мальчик полностью здоров и имеет нормальные параметры: вес 3 килограмма 200 грамм, рост составляет 51 см. Сразу после рождения Дина записала обращение, где говорит о рождении сына и о хорошем самочувствии, также поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

В первых числах августа 2015 года в Казани Дина Гарипова вышла замуж за Равиля Бикмухаметова, не имеющего отношения к шоу-бизнесу, хотя также увлекавшемуся музыкой. Их свадьба прошла с соблюдением всех мусульманских обычаев. Несмотря на желании певицы провести роспись в ЗАГСе тайно, журналисты уже поджидали пару у входа.

О том, что она беременна, заявила сама певица 14 февраля, она опубликовала фотографию, на которой было видно, что живот заметно стал больше. К этому посту Дина добавила, что она в ожидании новых перемен и поздравила всех своих читателей с Днем влюбленных.

Источник: teleprogramma.pro



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