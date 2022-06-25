Захарова представила свою первую песню на английском языке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что вышла в свет ее первая песня на английском языке, которую исполняет певица Люся Чеботина.
«Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые он на английском языке. Поет Люся Чеботина», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова заявила, что для раскрутки песни на ее стихи «До предела» не использовалось никаких «технологических» средств. Она добавила, что для продвижения клипа не использовались никакие технологических или иные «стимулирующие средства».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет