Захарова представила свою первую песню на английском языке

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что вышла в свет ее первая песня на английском языке, которую исполняет певица Люся Чеботина.

«Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые он на английском языке. Поет Люся Чеботина», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что для раскрутки песни на ее стихи «До предела» не использовалось никаких «технологических» средств. Она добавила, что для продвижения клипа не использовались никакие технологических или иные «стимулирующие средства».

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