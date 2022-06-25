Глава «Отечественного софта» оценил меры поддержки IT-специалистов в России

Предлагаемые государством меры поддержки IT-отрасли – это результат слаженной работы правительства, Минцифры и отраслевых объединений, высказал мнение исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Перечень первоочередных мер поддержки IT-отрасли был в кратчайшие сроки поддержан президентом и вошел в состав отдельного указа. Утвержденные указом меры дают, в частности, возможность IT-специалистам получить отсрочку от армии на время работы в IT-компании, а также льготную ипотеку. Это поможет не только удержать высококвалифицированные кадры, но и привлечь в отечественную индустрию новых специалистов», – передает «Ридус» его слова.

Лашин также счелважным заинтересовывать молодых специалистов ультрасовременными и прорывными проектами, вовлекать их в IT-сообщество и давать возможность проявить себя в решении задач по обеспечению цифрового суверенитета нашей страны.

«Кроме того, весьма значимым решением для поддержки IT-компаний станет и обнуление налога на прибыль, освобождение от различных проверок, что позволит не только снизить негативное воздействие от введенных санкционных ограничений, но и создать возможности для развития разработчиков отечественных решений», – отметил он.

Ранее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предложил упростить трудоустройство в РФ зарубежных IT-специалистов. Россия нуждается примерно в 170 тыс. IT-специалистах, нехватка которых возникла после отъезда большого числа профессионалов из страны из-за санкций. Всего в отрасли сейчас занято около миллиона человек.

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