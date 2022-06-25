Стоматолог рассказал, чем грозит неправильный выбор зубной щетки

Неправильный выбор зубной щетки грозит возникновением проблем с эмалью, она может стереться, а также с деснами, могут произойти рецессии или травматические повреждения, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Как рассказал эксперт изданию URA.RU, мягкие щетки, предназначенные для детей и людей с болезнями пародонта, но они не могут убрать остатки пищи и налет, усугубив ситуацию с воспалением.

Жесткие же щетки слишком агрессивное воздействие как на зубные ткани, так и на десну.

«И при регулярном использовании мы можем получить стирание эмали, эрозии, афты или рецессию десны, когда оголяется участок корня. Исправить такую ситуацию можно будет только с помощью хирургического вмешательства», – объяснил Алексей Антипенко.

Врач посоветовал отказаться и от зубной щетки с натуральной щетиной.

«Также в состав щеток сейчас начали добавлять щетинки из резины или силикона для отбеливания эмали. Их лучше не применять, так как отбелить они вряд ли что-то могут, а вот повредить десну очень легко», – добавил Антипенко.

Он порекомендовал отдать предпочтение выбору щетки от известных производителей с синтетической щетиной средней жесткости. Хорошую щетку нужно чаще менять.

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