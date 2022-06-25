Белый асимметричный топ и вырезы на талии: выбираем наряды, позволяющие выглядеть загорелыми без принятия солнечных ванн

Длительное пребывание на солнце может быть довольно вредным для кожи.

Чтобы выглядеть привлекательно и создать эффект загара без длительного принятия солнечных ванн, нужно правильно подобрать для себя наряд. Есть некоторые оттенки и формы, усиливающие загар.

Сделав правильный выбор топа или платья, можно создать эффект бронзовой кожи. Вот несколько отличных идей и решений, которые впечатляют и подойдут для самых настоящих модниц.

Купальник цвета фуксии

Цвет фуксии выглядит просто потрясающе и он отлично подойдет всем девушкам, независимо от оттенка их кожи и волос. Выбирая дизайн купальника с макси рюшами, можно создавать самые различные образы в течение всего лета.

Купальник с асимметричным вырезом отлично подойдет для пляжа. Кроме того, его можно использовать в качестве верха, сочетая с юбкой или брюками.

Белый топ

Если и есть цвет, который просто отлично смотрится вне зависимости от времени года, так это белый. Он поможет подчеркнуть и усилить даже самый незначительный загар.

Большим плюсом является наличие особых деталей на топе, в частности, таких как асимметричные вырезы или оборки на плечах. Это поможет придать образу легкость.

Желтое платье

Если нравятся платья с принтами, то нужно помнить о том, что чем они ярче, тем больше подчеркнут оттенок кожи. Кроме того, есть определенные супермодные цвета, в частности, такие как желтый, сиреневый или оранжевый.

Если хочется подчеркнуть загар, то отличным цветом станет бирюзовый. Хорошо будет смотреться платье-комбинация с принтом тай-дай, в котором сочетаются различные оттенки зеленого, синего и розовато-лилового.

Фтористые тона

Это еще один отличный тренд для лета. Фтористые тона не только подчеркнут загар, но и придадут энергию, соответствующую этому времени года.

Брюнеткам отлично подойдут розовый или оранжевый цвет, а блондинкам зеленый лайм.

Топ с вырезами

Вырезы в области декольте или талии не только помогают стилизовать наряд, но и создают определенный контраст с кожей, усиливая ее тон.

Однако, чтобы достичь желаемого эффекта, нужно выбирать светлые тона, на фоне которых будет выделяться загар. Например, отлично смотрится зеленый цвет.

Красивое платье

Не только цвет наряда, но и его покрой могут усилить загар. Например, короткое платье может подчеркнуть загар ног. Чтобы усилить эффект, нужно выбирать наряд с оборками и красивым V-образным вырезом.

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Еще один интересный покрой, подчеркивающий декольте и плечи – платье без бретелек. Это самый настоящий тренд этого года.

Оранжевое платье

Этим летом самым востребованным цветом будет оранжевый, хотя есть различные его альтернативы, в зависимости от степени загара.

Если кожа очень светлая, то стоит выбирать пастельные тона или фтор. Если кожа загорелая, то подойдут более насыщенные оранжевые оттенки.

Зеленый наряд

Зеленые и аквамариновые тона помогают освежить совершенно любой образ. Они идеально подходят как для пляжа, так и для повседневной носки.

Отлично смотрится полосатое платье с круглым вырезом и средиземноморскими мотивами. Такой наряд поможет сделать образ более ярким и стильным.