Какие цвета будут в тренде этим летом: самые модные окрашивания сезона

Карамельные, темные, золотистые и медные оттенки – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Она останется трендом и этого лета. Но и для тех, кто предпочитает яркое окрашивание, найдется немало стильных решений. О том, какие цвета будут в тренде этим летом, вы узнаете из материала.

Пастельно-радужное окрашивание

Если хотите перекрасить волосы в необычные, фантазийные тона, то подумайте о пастельно-радужном окрашивании, как на главном фото. Оно отлично сочетается со светлыми и русыми от природы локонами. Но помните, что пастельные тона быстрей смываются, чем более яркие оттенки. Так что не забывайте защищать волосы при походе в бассейн или на море.

Сочный персик

Сочный персиковый тон, напоминающий мечтательный закат на сверкающем песке, как нельзя лучше подходит для лета.

Медно-рыжее колорирование

Медно-рыжее, яркое колорирование – это стильный и модный выбор для женщин старше 60 лет. Такое окрашивание осветляет стареющую кожу, отвлекая внимание от недостатков внешности, и зрительно омолаживает образ. А теплые оттенки на макушке придают живость и объем волосам.

Ярко-розовое омбре на темных волосах

Подчеркните свою индивидуальность с ярко-розовым омбре. Оно эффектно смотрится на темных от природы локонах и выглядит по-летнему задорно и восхитительно. А еще подобное окрашивание не нуждается в тщательном уходе, что станет дополнительным плюсом в жаркий сезон.

Теплые золотистые тона

Теплые золотистые тона идеально сочетаются с жарким летом. Они выглядят максимально естественно, но при этом гламурно и шикарно, особенно на длинных волосах. Но при уходе за золотистыми локонами нельзя переусердствовать с оттеняющими шампунями. Иначе они могут приобрести фиолетовый или медный оттенок.

Пляжный балаяж с мелированием

Пляжный балаяж с мелированием идеально подходит для лета. С таким окрашиванием вы, несомненно, станете королевой любой пляжной вечеринки.

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“Выгоревший” медовый блонд

“Выгоревший” медовый блонд станет отличным выбором для обладательниц светлых от природы локонов. Этот оттенок подчеркивает живость и блеск волос.

Ярко-рыжее коктейльное окрашивание

Если хотите привлечь к себе внимание, то попробуйте ярко-рыжее коктейльное окрашивание. Оно подчеркнет ваш стиль и индивидуальность и не останется незамеченным ни на пляже, ни на прогулке.

Классический медный цвет с мягкими бликами

Классическое медное окрашивание с мягкими бликами – это лучший выбор для тех, кто хочет обновить свой образ, но предпочитает естественность.

Кремово-бронзовый балаяж с пепельными прядями

Такое окрашивание идеально сочетается с волнистыми волосами. И чтобы ваша прическа всегда выглядела на высоте этим летом, не забывайте завивать локоны щипцами, создавая мягкие волны.