 

Польский профессор – без немецкого «зонтика» Россия Путина не смогла бы достичь таких результатов

25.06.2022, 9:55, Разное
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На протяжении долгого времени Германия была главным экономическим, энергетическим и геополитическим партнёром России, более того, без её «политического зонтика» Москва не смогла бы достичь всего, что имеет на сегодняшний день, уверен польский профессор и историк Богдан Мущал. Однако сегодня Берлину не остаётся ничего иного, как отказаться от сотрудничества с Кремлём и начать строить свою армию, рассказал он Polskie Radio.


АР

Перед лицом украинского военного конфликта на предстоящем саммите НАТО в Мадриде канцлер Германии Олаф Шольц ожидает сигналов сплочённости и решимости. «Партнёрство, которое было целью стратегической концепции 2010 года, немыслимо в обозримом будущем с агрессивной, империалистической Россией Путина»,  — заявил немецкий лидер. 

В беседе с Polskie Radio польский профессор и историк Богдан Мущал прокомментировал изменения, которые произошли в отношении Германии к РФ в новой мировой ситуации. 
«Эта ситуация вынудила изменить политику Германии, ведь её нынешняя политика была полностью дискредитирована, а также надо учитывать немецкое общественное мнение, которое всё больше критикует политику Шольца», — объяснил эксперт. По его мнению, 
всё указывает на то, что СДПГ претерпевает изменения и подстраивает свою внешнюю политику под задачи партнёров по коалиции и оппозиции. 

«Германия практически разоружилась. В период холодной войны бундесвер был военной силой, однако во времена Ангелы Меркель Германия была практически разоружена, в том числе не без участия госпожи фон дер Ляйен, которая эвакуировалась из Берлина в Брюссель», — напомнил польский историк. 

«Сегодня партнёрство с Россией подошло к концу, Германия должна изменить свою восточную политику. До сих пор действовал принцип тесного геополитического, экономического и энергетического союза с Москвой», — констатировал Богдан Мущал. Он обратил внимание на то, что этот политический курс формировал Шольц ещё во времена Ангелы Меркель. В этом нет ничего нового, эта политика стала продолжением. 

«Германия была главным экономическим и геополитическим партнёром России. То, что создал Путин, было бы невозможно без сотрудничества с Германией. Это она предоставила ему политический зонтик. Теперь Шольц объявил, что Германия отступает от этого партнёрства и, что очень важно, она строит армию», — резюмировал в интервью Polskie Radio Богдан Мущал. 



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