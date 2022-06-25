Мнение: Статус кандидата в ЕС – ничего не гарантирующая пустышка

Предоставленный Украине статус кандидата в ЕС многое обещает, но ничего не гарантирует, отмечает журналист Кристоф Шлитц в своей статье для Die Welt. По мнению Шлитца, пример Западных Балкан показывает, что подобный формат служит лишь для мотивации населения стран, желающих получить членство.



AP

Страны ЕС единогласно проголосовали за то, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство, пишет журналист Кристоф Шлитц в своей статье для Die Welt. Автор отмечает, что обе страны не соответствуют нужным критериям, однако решение Брюсселя рассматривается как «политический сигнал»: кроме того, статус кандидата ни к чему юридически не обязывает.

Шлитц напоминает, что ЕС ввёл понятие «кандидата в члены» для стран Западных Балкан с целью мотивировать их. Предыдущие страны, вступавшие в ЕС, не получали статуса кандидатов. По мнению автора, статус кандидата на деле является «пустышкой», который многое обещает, но ничего не гарантирует.

Сейчас ясно, что ни Украина, ни Молдавия не войдут в состав ЕС в ближайшие 10—15 лет, пишет Шлитц. И если их вступление когда-нибудь случится, они, вероятно, будут располагать меньшими территориями, чем на данный момент.

Ситуацию можно изменить за счёт появления альтернатив, таких как предлагаемая Австрией постепенная интеграция, отмечает автор. Такую модель можно предложить не только Украине с Молдавией, но и Грузии, а также странам Западных Балкан, где модель с предоставлением статуса кандидата уже представляется абсурдом, считает Шлитц.