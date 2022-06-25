Янина Павленко поддержала инициативу провести аналог «Евровидения» в Крыму

Мер Ялты Янина Павленко у себя в соцсетях одобрила идею провести в 2023 году аналог “Евровидения” в Крыму, куда будут допущены участники из всех стран. Этим заявлением она поддержала российского продюсера Иосифа Пригожина.

Идея о том, чтобы создать аналог “Евровидения” появилась в следствии запрета российским музыкантам выступать в 2022 году на данном мероприятии. Также этому способствовало то, что, по мнению многих людей, как обычных так и высокопоставленных, “Евровидение” перестало быть честной и неподкупной организацией. Победа украинской группы Kalush Orchestra хорошо показала, как там устроена система двойных стандартов, прямо нарушив правило “Евровидения” группа просила у зала и зрителей поддержку и помощь Украине.

Таким образом, начали появляться предложения о создание собственного независимого и честного “Евровидения”. Одним из первых такую идею предложил певец Николай Басков, оставшийся недовольным, как решением запрета конкурса для России, так и с нечестной победой украинской группы. Позже 19 мая певица Лариса Долина во время пресс-конференции поддержала его в этом.

Известный российский продюсер Йосиф Пригожин прокомментировал ситуацию и также думает, что это хорошая идея. Как он говорит, Крым – это лучшее место для данного мероприятия, ведь считается туристическим местом, также он пообещал помочь в создании нового “Евровидения”.

Источник: www.crimea.kp.ru