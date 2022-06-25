 

Стали известны опасные компоненты в шампунях

25.06.2022, 9:25, Разное
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Терапевт Бердникова заявила, что шампуни, содержащие парабены, вызывают выпадение волос. Научно подтверждено, что парабены способствуют развитию бесплодия у женщин и мужчин.
Почти во всех шампунях есть компоненты, которые негативно влияют на нормальную работу организма. В следствии этого начинаются различные проблемы со здоровьем, чаще всего вызывая нарушение репродуктивности, тканей кожи и самих волос. Главным виновником является лауретсульфальт натрия и парабены. Этим поделилась врач-терапевт и нефролог Ольга Бердников на медицинском форуме.

Основная проблема парабенов заключается в том, что они являются сто процентной химией, а значит, могут спровоцировать образование злокачественных опухолей. Американский институт онкологии выявил, что парабены в 95% случаев содержатся в боптатах рака груди. Особую опасность представляют для кожи, через неё они ухудшают выработку гормонов, способствующих зачатию. Поэтому использование данного типа шампуня с таким опасным веществом может привести к бесплодию у женщин. Также снижение уровня тестостерона негативно влияют на сперматозоиды, тем самым приводя к бесплодию у мужчин.

Медик утверждает, что за жизнь человек использует около 60 кг шампуни и в большинстве случаев не обращает внимание на содержание, а потом сталкивается с непоправимыми последствиями. Смываются защитные слои с кожи шампунем, в результате чего забиваются клетки, ускоряя старение кожи, что приводит к образованию перхоти.

Источник: www.gazeta.ru



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