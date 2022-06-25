 

Алена Жигалова нашла замену ушедшей из России Светлане Лободе

25.06.2022, 9:25, Разное
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Журналистка Алена Жигалова сообщила, кто будет заменять известную украинскую певицу Светлану Лободу. Российская певица ТО-МА станет новой заменой исполнительницы.
После ухода Светланы Лободы из России, она больше не планирует возвращаться на сцену. Люди отреагировали негативно и хотели, чтобы певица и дальше выступала, но из-за своих политических взглядов была лишена права петь на территории России.

Журналистка Алена Жигалова призвала людей не огорчаться, потому что Лобода – не единственная певица, и ей легко найти замену. В качестве примера она предоставила певицу с неизвестным настоящим именем ТО-МУ. По мнению блогерши, она является лучшей заменой, так как стили у обеих похожи, причем последняя является более интересной личностью за счет своей загадочности.

ТО-МА не рассказывает о своей личной жизни на камеру и ничего не пишет о ней фанатам. Время от времени выкладывает в соцсетях фотографии, часто с мужчинами. Ходит слух, что на некоторых фото присутствует ее избранник, а, возможно, это всего лишь ее коллеги по творчеству и случайные мужчины со съемочной площадки.

Источник: ctnews.ru



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