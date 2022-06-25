В США пожаловались на «боль» от санкций против России

Соединенные Штаты и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, информирует издание The New York Times в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

Так, в США и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом по информации издания официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа, передает РИА «Новости».

По словам вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия осенних на промежуточных выборах в конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни.

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.

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