Министр экономики подаёт немцам пример, принимая душ меньше пяти минут

В связи с сокращением поставок российского газа Германию ожидает суровая зима, предупредил министр экономики Роберт Хабек. Как пишет журнал Focus, он призвал немцев экономить электроэнергию и подал гражданам пример, рассказав, что существенно сократил время приёма душа: на водные процедуры у него уходит менее пяти минут.



AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил о том, что в связи с сокращением поставок российского газа зима будет суровой, и подал гражданам пример экономии газа, пишет немецкий журнал Focus.

По его словам, Германия никогда не была в такой ситуации, как сейчас. Даже если поставки российского газа просто останутся такими же низкими, как теперь, стране грозит дефицит газа, предостерёг министр экономики в интервью немецким СМИ. «Зимой в любом случае будет дефицит», — заявил Хабек. Это, по его словам, было частью плана Путина по нагнетанию страха в Германии.

В конце концов, это «лучшая почва для популизма, который призван подорвать нашу либеральную демократию изнутри», считает министр экономики Германии. Однако, по его мнению, Германия не допустит такого развития событий.

Как напоминает издание, в четверг политик объявил о наступлении второго кризисного этапа в плане чрезвычайной ситуации по газу, так называемого этапа тревоги. Этот чрезвычайный план ещё никогда не был задействован в Германии, отмечает Focus. Он предусматривает тщательное наблюдение за рынком газа, строгое сбережение газа и, в сомнительной ситуации, распределение имеющихся объёмов. В случае достижения третьего этапа государство начнёт активно вмешиваться в дела рынка.

«Если газа не будет хватать, некоторые промышленные отрасли, которым нужен газ, придётся закрыть», — заявил Хабек. В результате «компаниям пришлось бы остановить производство, уволить работников, цепочки поставок разрушились бы, люди влезли бы в долги, чтобы оплатить счета за отопление, люди стали бы беднее, разочарование разъедало бы страну». При этом он признал, что не всё можно компенсировать выделением пакетов помощи.

В этом контексте Хабек говорит о «необходимо нести бремя» шока. Соответственно, ситуация требует солидарности граждан. Сам он прислушивается к опубликованным рекомендациям своего министерства, уверяет Хабек: «Я снова значительно сократил время принятия душа». Впрочем, по его словам, он и раньше никогда в жизни не принимал душ на протяжении пяти минут. «Я принимаю душ быстро», — заявил министр экономики Германии.

Кроме того, он экономно отапливает своё жильё зимой, а летом ему «очень не нравится находиться в кондиционированных помещениях». В то же время, Хабек признаёт, что сам он не является подходящим мерилом. «Как министр я получаю зарплату, о которой другие могут только мечтать. Кроме того, я прихожу домой поздно, встаю в шесть, а в семи уже снова ухожу. В итоге зимой вообще нет необходимости в отоплении», — пояснил Хабек.

Уменьшение температуры отопления на один градус зимой он также считает крайне полезной мерой. Кроме того, министр экономики Германии высказал пожелание, чтобы этим летом люди ездили в отпуск на поезде, а не летали на Средиземное море, пишет немецкий журнал Focus.