 

Доктор Мясников объяснил опасность лекарств от аритмии

25.06.2022, 8:00, Разное
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Врач Александр Мясников на своем телешоу «О самом главном» рассказал, как лекарства от аритмии могут влиять на здоровье. Неправильно рассчитанная дозировка может усугубить болезнь сердца.
На канале «России 1» известный телеведущий Александр Мясников объяснил, что при первых же болях в сердце не нужно сразу покупать десятки лекарств от аритмии, ведь проблема может оказаться незначительной, а при неправильной дозировке препаратов могут появится уже серьезные проблемы со здоровьем. Перед тем, как покупать лекарства, врач советует проконсультироваться со специалистами, брать лекарства по индивидуальному рецепту и ничего более.

При первых признаках болезни сердца врачи пытаются поддерживать хороший синусовый ритм, а значит без специальных таблеток. Чувствовать некоторый дискомфорт при прохождении данного типа оздоровительного курса, без лекарств, совершенно нормально, однако, если боли не проходят длительный период, тогда уже нужно назначать специальные препараты.

Источник: radiokp.ru



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