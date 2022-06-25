В ЛНР рассказали об освобождении пригорода Лисичанска

Силы ЛНР, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трех точках города, освобожден пригород Мирная Долина, сообщил командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.

«Сейчас наши силы находятся уже в трех точках Лисичанска, в частности, в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех», – приводит РИА «Новости» слова командира.

По его словам, также освобожден пригород Лисичанска поселок Мирная Долина, там попали в плен боевики 201 отдельного батальона «Берлинго».

По некоторым данным, в этом же районе был уничтожен одиозный украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка, позывной «Душман».

Ранее в МВД ЛНР сообщили о возможной передислокации резервов ВСУ на территорию Лисичанска и Северодонецка.

В МВД ЛНР также отметили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.

До этого в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.

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