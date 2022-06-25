В Узбекистане предложили продлить срок полномочий президента до семи лет

Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан».

«В части второй статьи 90 слово «пять» заменить словом «семь», – говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете «Народное слово», передает РИА «Новости».

Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Республики Узбекистан избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Шавкат Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

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