 

В Узбекистане предложили продлить срок полномочий президента до семи лет

25.06.2022, 7:50, Новости дня
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Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан».

«В части второй статьи 90 слово «пять» заменить словом «семь», – говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете «Народное слово», передает РИА «Новости».

Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Республики Узбекистан избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Шавкат Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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