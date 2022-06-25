Полиция задержала участников акций в защиту абортов в Нью-Йорке

Сотрудники полиции задержали в ночь на субботу нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.

Незадолго до полуночи (07:00 мск) несколько десятков участников акций в защиту права на аборты выстроились поперек Шестой авеню, в районе ее пересечения с 42-й улицей. Они взялись за руки и препятствовали движению транспорта. Полицейские сначала призвали протестующих покинуть проезжую часть, а затем задержали нескольких из них. После этого движение было разблокировано, передает ТАСС.

Сообщается, что в целом протесты в Нью-Йорке в ночь на субботу сохраняли мирный характер. В акциях участвуют представители различных левых движений и объединений, которые выступают в поддержку ряда других характерных для них социальных и политических требований – обеспечения прав темнокожего населения, сексуальных меньшинств, прекращения оккупации израильтянами палестинских территорий. Основная часть многотысячной толпы рассеялась вечером после начала дождя. Несколько сотен активистов оставалась в городских парках на Манхэттене, а также в районе Центрального вокзала до ночи. Активисты заявляют о намерении продолжать протесты в ближайшие дни.

Ранее глава ВОЗ разочаровался решением ВС США о запрете абортов.

Между тем, в США начались протесты из-за запрета на аборты.

Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.

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