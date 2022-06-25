 

Мнение: Идут по Украине солдаты группы Центр

25.06.2022, 7:46, Разное
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Нет, ну это просто охереть что такое! На ночь глядя включил телевизор, там с пустой рожей идиота «десантник» Миронов что-то вещает в камуфляже, а под ним бегущей строкой: «Российская группировка войск «Центр» блокировала Лисичанск…» С меня весь сон слетел. Да они что это, всерьез??

Пошел к компу, набрал – вылезло со всех сторон то же самое в разных изданиях, например:

«МО РФ: группировка войск «Центр» блокировала Лисичанск с юга»

Блин, да это же – оно! Неужели они не слышат?? Это ж Высоцкий!

По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

А вот вся песня – звучит, как будто сегодня написана:

Солдат всегда здоров,
Солдат на все готов.
И пыль как из ковров
Мы выбиваем из дорог
И не остановиться,
И не сменить ноги,
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги!

Припев:
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый шаг вперед и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй тоже герой
В рай попадет вслед за тобой
Первый-второй, первый-второй, первый-второй.

А перед нами все цветет,
За нами – все горит.
Не надо думать! С нами тот,
Кто все за нас решит.
Веселые, нехмурые
Вернемся по домам.
Невесты белокурые
Наградой будут нам.

Припев.
По выжженной равнине… и т.д.

Что же это происходит? Косплейщики херовы. Они ведь реально подражают гитлеровцам – во всем! Невероятно. “А перед нами все цветет – за нами все горит”, “не надо думать – с нами тот, кто все за нас решит…” Какой все ж грандиозный позор, в котором мы все утонем…
Или, точнее, попадем в рай, как каждый второй – как и завещал тот, кто все за нас уже решил.

Источник: Размышления вольного социолога



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