Мнение: Идут по Украине солдаты группы Центр

Нет, ну это просто охереть что такое! На ночь глядя включил телевизор, там с пустой рожей идиота «десантник» Миронов что-то вещает в камуфляже, а под ним бегущей строкой: «Российская группировка войск «Центр» блокировала Лисичанск…» С меня весь сон слетел. Да они что это, всерьез??

Пошел к компу, набрал – вылезло со всех сторон то же самое в разных изданиях, например:

«МО РФ: группировка войск «Центр» блокировала Лисичанск с юга»

Блин, да это же – оно! Неужели они не слышат?? Это ж Высоцкий!

По выжженной равнине

За метром метр

Идут по Украине

Солдаты группы «Центр».



А вот вся песня – звучит, как будто сегодня написана:

Солдат всегда здоров,

Солдат на все готов.

И пыль как из ковров

Мы выбиваем из дорог

И не остановиться,

И не сменить ноги,

Сияют наши лица,

Сверкают сапоги!

Припев:

По выжженной равнине

За метром метр

Идут по Украине

Солдаты группы «Центр».

На первый-второй рассчитайсь!

Первый-второй!

Первый шаг вперед и в рай!

Первый-второй!

А каждый второй тоже герой

В рай попадет вслед за тобой

Первый-второй, первый-второй, первый-второй.

А перед нами все цветет,

За нами – все горит.

Не надо думать! С нами тот,

Кто все за нас решит.

Веселые, нехмурые

Вернемся по домам.

Невесты белокурые

Наградой будут нам.

Припев.

По выжженной равнине… и т.д.

Что же это происходит? Косплейщики херовы. Они ведь реально подражают гитлеровцам – во всем! Невероятно. “А перед нами все цветет – за нами все горит”, “не надо думать – с нами тот, кто все за нас решит…” Какой все ж грандиозный позор, в котором мы все утонем…

Или, точнее, попадем в рай, как каждый второй – как и завещал тот, кто все за нас уже решил.