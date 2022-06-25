Das Erste – Грузия разочарована тем, что не стала кандидатом на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдавией

Большинство населения Грузии поддерживает вступление страны в Евросоюз, поэтому сейчас оно разочаровано, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Грузия так и не получила статуса кандидата на вступление в ЕС, хотя подала заявку весной, как и Украина с Молдавией. Между тем, стране ещё необходимо выполнить ряд европейских требований, а это непростая задача.



AP

Более 20 тыс. человек собрались в понедельник вечером в центре грузинской столицы Тбилиси с плакатами «Мы — Европа», а со сцены, установленной перед зданием парламента, прозвучало: «Грузинский народ давно заработал «европейскую перспективу» и теперь заслуживает признания в качестве кандидата на вступление в Европейский союз».

Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, спустя несколько дней от масштабных митингов на проспекте Руставели не осталось и следа. Она очень разочарована тем, что Грузия не получила рекомендации от Европейской комиссии на получение статуса страны-кандидата, признаёт мимоходом пенсионерка Ада: «Европа для меня означает только самое лучшее — экономическую стабильность и свободу».

Согласно последним опросам, более 80% населения Грузии выступают за вступление в ЕС. На улицах Тбилиси даже может возникнуть ощущение, что кавказская страна уже является частью европейской семьи, считает корреспондент телеканала: синие флаги ЕС с 12 золотыми звёздами присутствуют здесь как нечто естественное и привычное.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже надеялась, что в отношении Грузии, которая подала свою заявку на членство в ЕС весной, как Украина и Молдова, будет принято такое же решение, тем более что её страна когда-то считалась «первопроходцем».

При этом теперь явная критика звучит в адрес правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция и часть гражданского общества также обвиняют в замедлении процесса европейской интеграции. Более того, в последние годы Грузия сделала значительные шаги назад в плане демократии — в том числе потому, что давно назревшая реформа судебной системы не состоялась, а сооснователь «Грузинской мечты», миллиардер и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, по-прежнему оказывает влияние на процессы принятия политических решений, поясняет Das Erste.

Член парламента от правящей партии и заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Георгий Хелашвили знает об этих обвинениях и опровергает их: «Со стороны правительства Грузии мы готовы идти по этому пути. В своей конституции мы поставили в качестве целей членство в ЕС и НАТО. За время нашего пребывания в правительстве было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, введены безвизовые поездки для наших граждан, мы стали частью зоны свободной торговли, которая медленно, но неуклонно реформирует наш внутренний рынок».

Еврокомиссия сформулировала в общей сложности 12 пунктов, над которыми Грузия должна поработать до конца года, чтобы также получить рекомендацию для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Помимо укрепления независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также более активного вовлечения гражданского общества в процессы принятия политических решений, главным приоритетом является преодоление политической поляризации внутри страны. Эту задачу депутат парламента Хелашвили называет грандиозной, но выполнимой. Однако, чтобы это произошло, обе стороны должны сблизиться друг с другом. В большинстве случаев правящая партия и оппозиция непримиримо противостоят друг другу. Конструктивных дебатов почти нет.

Президент Зурабишвили также требует срочной перемены тона в грузинской политике, чтобы вообще осталась возможность смотреть в будущее вместе. Однако она рассматривает требования, которые сейчас предъявляет к Грузии ЕС, не только как задачу для своей страны поработать над внутренней политикой, но и как обещание со стороны Брюсселя: «Мы получаем то, на что надеялись много-много лет, — это признание перспективы членства». На всех предыдущих этапах ЕС всегда говорил: «Не рассматривайте это как обещание членства». Нынешний путь президент Грузии считает принципиально иным. «И это тот путь, по которому мы сейчас идём, — это очень важно», — подчеркнула она.

Для Грузии желаемое членство в ЕС — это нечто гораздо больше, чем чисто экономические и политические цели: это самосознание и чёткая приверженность Европе, заключает немецкий телеканал Das Erste.