Премьер Бельгии – Европе грозит эффект домино, если у Германии начнутся проблемы из-за нехватки газа

Страны ЕС занервничали из-за того, что Германия объявила о старте второго этапа чрезвычайного плана по газу, пишет немецкий телеканал N-TV. Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предостерёг о возможном эффекте домино для других европейских государств, если у Германии начнутся трудности из-за дефицита газа.



AP

Газовый кризис и другие экономические последствия боевых действий на Украине стали основными темами второго дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет немецкий телеканал N-TV.

Главы государств и правительств стран Европейского союза обсудили их с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к дальнейшему снижению зависимости от российского газа.

По его словам, Германия уже многое сделала для адаптации своей инфраструктуры и начала импорта газа из других стран. «Это усилия, которые теперь должны быть ещё сильнее ускорены», — подчеркнул Шольц в Брюсселе. Для этого также необходимо расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы иметь возможность работать в климатически нейтральном режиме.

При этом канцлер Германии также говорил о существующих в стране опасениях, что президент РФ Владимир Путин может полностью прекратить поставки газа в ЕС. Как отмечает N-TV, установление предельного уровня цен на энергоносители, которого требуют некоторые страны, Германия сейчас считает неприемлемым решением для достижения консенсуса. Кроме того, пока не планируется проведение внеочередного энергетического саммита, предложенного Италией.

Шольц пригласил партнёров семи крупнейших промышленно развитых стран посетить замок Эльмау в Баварии в субботу. Военные действия на Украине и экономические потрясения также будут в центре внимания на встрече с президентом США Джо Байденом.

Как пишет немецкий телеканал, глава правительства Бельгии Александр де Кро выразил обеспокоенность ситуацией в Германии. «Пока это единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придётся сократить часть своей экономической деятельности, потому что у неё недостаточно газа», — пояснил Де Кро. Он предостерёг о возможном эффекте домино: «Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны».

В четверг министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о начале второго кризисного этапа чрезвычайного плана по газу, напоминает N-TV. Тем самым он отреагировал на сокращение газовых поставок из России. На нынешнем саммите страны ЕС также хотели официально подтвердить вступление Хорватии в еврозону в январе 2023 года, а глава правительства Хорватии Андрей Пленкович рассказал о «прекрасных новостях» для своей страны. Около 70% туристов в его стране приезжают из еврозоны, подчеркнул он.

В четверг страны ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за «историческое» решение через видеообращение. «Это радость, но не эйфория. Впереди много работы», — цитирует украинского президента немецкий телеканал N-TV.