 

Доля ипотечных сделок достигла 89%

25.06.2022, 6:43, Разное
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К середине июня спрос на квартиры в столичных новостройках вырос почти в три раза относительно майских показателей. Одна из главных причин – возвращение на рынок доступной ипотеки, главного финансового инструмента для абсолютного большинства покупателей.

В жилых комплексах класса «комфорт» доля сделок с привлечением ипотеки, по данным VSN Realty, достигает 89%. Для сравнения, в апреле совершалось порядка 70% таких покупок.

Средняя цена квадрата в проекте класса «комфорт» сейчас зафиксирована на уровне 269 тыс. рублей, стоимость приобретенной квартиры – 11,4 млн рублей. Площадь самой большого реализованного лота в июне составила 109 кв. м, а самого маленького – всего 19 «квадратов».

Рост объема сделок связан с массовым запуском застройщиками субсидированной ипотеки на длительный срок кредитования по ставкам от 0,1%. Такие программы, в частности, действуют в новостройках ГК «ПИК», «ФСК», «Родина», застройщиков «Гранель» и Level Group.



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