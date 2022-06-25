Диетолог Буддаси и доктор Лопатин выявили полезность мороженного

Диетолог Маргарита Будасси рассказала, как нужно выбирать мороженое, которое не будет вредить здоровью. Доктор Лопатин раскрыл полезное воздействие мороженного и доказал, что оно напрямую влияет на уровень счастья.

Многие сладости, такие как мороженное, при поедании вырабатывают эндорфины, которые являются гормонами счастья, поэтому многие люди в попытке борьбы с депрессией и плохим настроением поднимают его за счет сладостей. Доктор Лопатин напрямую призывает есть сладости при плохом настроение, но не заедаться, так как это может привести к ожирению, из-за калорийности продукта.

Специалист фитнесс-тестирования РФ и диетолог Маргарита Будасси сообщила, что в каждом хорошем мороженном должны быть только ингредиенты, полученные натуральным путем. Она также сказала, чтобы быстро понять, какое мороженое брать, довольно посмотреть на длину рецепта, чем он больше, тем выше шанс, что мороженное состоит из химических добавок.

Источник: www.gazeta.ru