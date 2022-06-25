 

Россияне, купившие авто за границей, не могут зарегистрировать его в ГИБДД

25.06.2022, 6:34, Разное
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Россияне, купившие заграничные автомобили, не могут зарегистрировать их в ГИБДД. Главной проблемой в них стало отсутствие кнопок ЭРА-ГЛОНАСС, которых сейчас нет, либо стоят слишком дорого.
В автомобилях, купленных за границей, нету кнопки от системы ЭРА-ГЛОНАСС, но без нее невозможно зарегистрировать машину в России. Раньше таких кнопок в стране было достаточно и стоили те относительно дешево, всего 6 тысяч рублей, но на сегодняшний день, если кому-то и удастся найти на рынке необходимую систему, то стоить она будет до 100 тысяч рублей. Опросы от Autonews.ru показали, что сейчас с такой проблемой сталкивается почти каждый житель РФ при покупке авто за границей. Если кто-то все же решится выйти на дорогу без нужной кнопки, то его могут лишить водительских прав.

Антон Шапарин, представитель Национального автомобильного союза, в интервью Autonews.ru сказал, что от этой системы давно пора отказаться и сделать её необязательной, потому что никакой фактической пользы она не несёт, а государство использует ее для того, чтобы меньше людей покупали заграничные автомобили и пользовались отечественным продуктом.

В Минпромторге обещали исправить положение с дефицитом кнопок систем ЭРА-ГЛОНАСС в течение года, однако об отмене системы не упоминалось.

Источник: www.autonews.ru



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