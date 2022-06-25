Гоген Солнцев заявил, что Пьер Нарцисс страдал алкоголизмом

В среду 22 июня умер артист Пьер Нарцисс. Шоумен Гоген Солнцев решил, что пришло время рассказать о вредных привычках исполнителя хита «Шоколадный заяц».

В среду 22 июня умер артист Пьер Нарцисс. Шоумен Гоген Солнцев решил, что пришло время рассказать о вредных привычках исполнителя хита «Шоколадный заяц».

Солнцев заявил, что причиной смерти Нарцисса стал алкоголь. Артист рассказал, что много лет общался с умершим, и каждый раз они выпивали при встрече. Бывший участник проекта «Дом-2» уверен, что артист пытался скрыть свой алкоголизм, однако на здоровье это отразилось.

Ранее модель Алена Водонаева поделилась, что жена Пьера Нарцисса пояснила об истинной причине смерти ее супруга. Оказалось, что накануне артисту сделали неудачную операцию на почке. На публике жена исполнителя данную информацию пока не подтверждала.

Источник: radiokp.ru