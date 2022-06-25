Опубликованы кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Министерство обороны РФ показало боевую работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, летчики выполнили пуск ракет С-8 и «Вихрь».

«Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах. Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ. Для ударов применялись 80-мм неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ расчетами РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты Вооруженных сил России.

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