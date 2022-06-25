Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня

Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе. Он подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщил, что американский P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полет над Тайваньским проливом.

Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса.

До этого ВС КНР проводили военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США.

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