 

В ДНР назвали сроки полного восстановления Мариуполя

25.06.2022, 6:25, Новости дня
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Полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения в результате боев за город, потребует от трех до пяти лет, сообщил председатель общественной палаты (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман.

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», – цитирует ТАСС Кофмана.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек.

Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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