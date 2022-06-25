 

Малышева заявила, что выступает против психологов из-за их неспособности отличить норму от патологии

25.06.2022, 5:10, Разное
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Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что всегда выступала против психологов. Она считает, что те никогда не могут отличить норму от патологии у человека.
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что всегда выступала против психологов. Она считает, что те никогда не могут отличить норму от патологии у человека.

В одном из эфиров передачи «Жить здорово!» речь шла о навязчивых мыслях. Тогда Малышева заявила, что она выступает против психологов, которых не учат различать норму от патологий. Телеведущая уверена, что эти специалисты основываются только на теории, не обращая внимания на сопутствующие факторы.

Малышева также отметила, что у нее есть знакомые среди психологов, которых можно назвать специалистами. Однако она все равно не считает данное направление настоящей медициной, способной действительно обнаружить проблему и помочь человеку.

Ранее Елена Малышева заявила, что некоторые продукты с собственного огорода могут вредить организму. В этот список вошли ревень, шпинат и лук-порей. Она посоветовала тщательнее выбирать зелень, которую люди привыкли считать безопасной и полезной.

Источник: radiokp.ru



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