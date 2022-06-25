Беглов позволит застройщикам заработать на принудительном выселении петербуржцев

На рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесен проект закона, предлагающий наделить исполнительные органы власти города правом определять «территории комплексного развития». Это даст чиновникам Смольного отдавать под снос и современную застройку развитые кварталы Северной столицы, а также принудительно выселять жильцов расположенных на этих территориях домов.

Законопроект был инициирован губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Документ предполагает внесение изменений в некоторые городские законы в части комплексного развития территорий. Однако, если депутаты ЗакСа его примут, под снос могут попасть так называемые «хрущевки», расположенные в районах с развитой инфраструктурой. Право на определение таких территорий предлагается передать городскому правительству и «уполномоченным» органам, что открывает дополнительные возможности для злоупотреблений.

Так, под снос могут пойти кварталы, наиболее выгодные для девелоперов с точки зрения современной застройки и дальнейшей продажи жилых площадей. А проживающих там в настоящее время петербуржцев могут в принудительном порядке переселить в «человейники» на окраинах города. Известно, что законопроект предлагает установить лишь 60-дневный срок для обсуждения собственниками вопроса включения их многоквартирных домов в программу, но этого времени будет недостаточно с учетом сложностей в организации такого рода собраний.

Таким образом, новый законопроект Беглова может еще больше поднять уровень коррупции в Смольном за счет лоббирования отдельными чиновниками интересов «нужных» застройщиков, которые получат возможность заработать за счет выселения петербуржцев из перспективных районов и сноса расположенных там жилых домов. А действительно нуждающиеся в реновации кварталы рискуют остаться вне списка «территорий комплексного развития».

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