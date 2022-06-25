Уролог порекомендовала отказаться от холодного кофе и белковой диеты

Врач-уролог Анжелика Шишкина пояснила об опасности некоторых видов диет и напитков. Так, специалист рекомендует отказаться от белковой диеты и холодного кофе, которые могут навредить здоровью внутренних органов.

С приходом летних дней особую популярность приобретают холодные напитки, в том числе, сделанные на основе кофеина. К ним относятся не только энергетики, но и холодный латте, фраппе или колд брю. Однако, как заверяет доктор Шишкина, такой способ утоления жажды может только увеличить обезвоживание организма. В результате человек наоборот чувствует жажду, кроме того, это вредит его мочеполовой системе.

При этом Анжелика Шишкина напоминает, что обычно холодные напитки употребляются человеком в большем количестве по сравнению с горячими. Однако из-за диуретических, то есть мочегонных свойств холодного кофе, организм больше теряет влаги, чем получает.

Кофеин может связываться с кальцием в желудочно-кишечном тракте, из-за чего далее он выводится из организма вместе с солями.

Также многие стараются к началу дачно-пляжного сезона сбросить лишние килограммы, придерживаясь разнообразных диет. Среди них очень популярна так называемая белковая, при которой в рационе остаются только белковые продукты. Она, как и холодные напитки с кофеином, может увеличить риск развития мочекаменной болезни. Частое же употребление животных белков может спровоцировать воспаление в почках и также влечет появление мочекаменной болезни.

Источник: www.gazeta.ru