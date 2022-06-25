 

Уролог порекомендовала отказаться от холодного кофе и белковой диеты

25.06.2022, 5:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-уролог Анжелика Шишкина пояснила об опасности некоторых видов диет и напитков. Так, специалист рекомендует отказаться от белковой диеты и холодного кофе, которые могут навредить здоровью внутренних органов.
С приходом летних дней особую популярность приобретают холодные напитки, в том числе, сделанные на основе кофеина. К ним относятся не только энергетики, но и холодный латте, фраппе или колд брю. Однако, как заверяет доктор Шишкина, такой способ утоления жажды может только увеличить обезвоживание организма. В результате человек наоборот чувствует жажду, кроме того, это вредит его мочеполовой системе.

При этом Анжелика Шишкина напоминает, что обычно холодные напитки употребляются человеком в большем количестве по сравнению с горячими. Однако из-за диуретических, то есть мочегонных свойств холодного кофе, организм больше теряет влаги, чем получает.
Кофеин может связываться с кальцием в желудочно-кишечном тракте, из-за чего далее он выводится из организма вместе с солями.

Также многие стараются к началу дачно-пляжного сезона сбросить лишние килограммы, придерживаясь разнообразных диет. Среди них очень популярна так называемая белковая, при которой в рационе остаются только белковые продукты. Она, как и холодные напитки с кофеином, может увеличить риск развития мочекаменной болезни. Частое же употребление животных белков может спровоцировать воспаление в почках и также влечет появление мочекаменной болезни.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Разрушение ледника «судного дня» приведет к подъему уровня мирового океана на 25 процентов

14.01.22 / Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО

01.01.22 / Навстречу 2022 году

13.12.21 / Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

15.06.21 / Дочь министра обороны Сергея Шойгу впервые станет матерью

30.03.22 / Последняя роль Евгении Брик: кадры из нового сериала Валерия Тодоровского

23.05.22 / Испания и Франция бьют майские температурные рекорды

27.08.21 / Яна Рудковская поделилась фото со старшим сыном и рассказала об остальных: “У меня их четыре и все живут со мной”

12.04.22 / Мистер и миссис Бекхэм-Пельтц: первые фото свадьбы Бруклина и Николы

30.08.21 / Что надеть маме на 1 сентября на праздничную линейку: варианты для женщин с разной фигурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика