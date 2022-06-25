В МВД отказались лишать российского гражданства осужденных за незаконный оборот алкоголя

Лишение российского гражданства лиц, ранее принятых в него и уличенных в незаконном обороте и сбыте алкоголя, может выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством, заявили в МВД России.

«По мнению экспертов МВД России, расширение категорий преступлений, в связи с совершением которых лицо, ранее принятое в гражданство РФ, утрачивает его, деянием, предусмотренным статьей 238 УК РФ, не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, закрепленному в части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которому публичные интересы, перечисленные в данной конституционной норме, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны социально оправданным целям», – приводит ТАСС комментарий ведомства.

В МВД добавили, что производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1. ст. 238 УК РФ), в силу статьи 15 УК РФ не обладает повышенной общественной опасностью. «Прекращение гражданства РФ в связи с совершением преступления должно выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили расширить основания для лишения российского гражданства.

—