Трамп назвал решение Верховного суда США по абортам победой для жизни

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.

«Сегодняшнее решение (Верховного суда) является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал все обещанное, включая номинирование, и включение трех очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Ранее глава ВОЗ разочаровался решением ВС США о запрете абортов.

Между тем, в США начались протесты из-за запрета на аборты. Газета ВЗГЛЯДписала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.

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