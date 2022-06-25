Рассмотрение дела о краже у Чубайса имущества перенесли

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25.06.2022, 5:00, Новости дня
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Рассмотрение в Хамовническом суде Москвы уголовного дела о краже имущества у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, перенесено на неопределенный срок, сообщил адвокат Вячеслав Макаров.

«Всех участников процесс уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», – цитирует ТАСС Макарова.

По его словам, следующее заседание должно было состояться в понедельник, 27 июня.

В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года. Также появилась информация, что он уехал из России.

Уголовное дело открыто в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в Переделки, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба со стадии предварительного следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признаны Чубайс и компания «Тилсок». Фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что силовики начали опрос свидетелей по делу о коррупции со стороны покинувшего Россию бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и его окружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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