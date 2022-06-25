Мнение: О трагичнейшем расколе Америки

Рискну предположить: такого не ожидал никто. Сплотившиеся Штаты перед лицом двойной «угрозы с Востока» внезапно стали размежёвываться и разъединяться. Причём по вопросу, сегодня вполне принципиальному, но на самом деле довольно-таки второстепенному в сравнении с масштабом актуальных геополитических проблем и вызовов. Среди которых — откровенное «хулиганство» России, поломавшее весь мировой порядок последних 30+ лет, и неумолимая поступь восстанавливающего своё «исконное» экономическое владычество Китая.

Конечно, это разъединение не при 46-м президенте #США началось, хоть он внёс — вольно или невольно, вопрос дискуссионный — свою лепту в усиление поляризации мнений и углубление «раскола» уже одним фактом своего избрания в Белый дом. Тогда, как помнится, «противоречия избирателей» раскалились вплоть до штурма Капитолия. И хотя те страсти давно и быстро улеглись, возник новый повод для разъединения.

Верховный #суд США в пятницу отменил решение полувековой давности относительно законности абортов. Голосование отразило резкое противостояние в обществе по этому вопросу: пятеро судей высказались в поддержку отмены постановления по знаменитому в стране делу «Роу против Уэйда», четверо – против. И это решение уже назвали отбросившим страну на 150 лет назад.

Тем, кто не сильно погружён в американскую правовую повестку, нужно небольшое пояснение. Долгое время американкам отказывали в праве прервать беременность по собственному желанию, апеллируя в основном к моральным и религиозным аспектам. Но в 1972 году анонимная жительница Техаса, выступавшая под псевдонимом Джейн Роу, подала иск в защиту своего «права на аборт». Её оппонентом выступал окружной прокурор Генри Уэйд. Дело «Роу против Уэйда» дошло до Верховного суда и тот в 1973 году встал на сторону истицы. Но теперь своё решение он пересмотрел.

«В Конституции не упоминается об абортах, и никакая конституционная норма явно не защищает такое право, – говорится в постановлении суда, мотивировочную часть которого писал ветеран, назначенный ещё президентом Ричардом Никсоном. – Пришло время обратить внимание на Конституцию и вернуть вопрос об аборте избранным представителям народа».

Верховный суд также поддержал закон штата Миссисипи, который запрещает аборт после 15 недель беременности. Этот срок примерно на два месяца меньше, чем существовал на федеральном уровне до сих пор в соответствии с решением по делу «Роу против Уэйда». Главным аргументом стал вывод о том, что американская #Конституция запрещает политическому большинству навязывать моральные суждения в личных делах.

В результате этого двойного решения законодательные органы штатов получат широкие возможности по регулированию или запрету абортов. Многие более консервативные штаты готовы ужесточать ограничения, вплоть до запрета, соответствующие законопроекты есть почти в половине штатов – они вносились в надежде на сегодняшнее решение Верховного суда. С другой стороны, некоторые более либеральные штаты уже закрепили в своих законах разрешение на прерывание беременности. Эта тема может стать одной из важнейших на ноябрьских довыборах в Конгресс. И Бог весть, как она скажется на позициях Джо Байдена, собравшегося идти на второй срок.

Сейчас в штатах, где уже принят почти полный запрет на аборт или планируется его введение либо ограничение, живёт 39% женщин репродуктивного возраста. В штатах, где нет никаких законов по этой теме, – 22%, а там, где право на аборт защищено законом, – 38%. В первой группе штатов предоставлявшие такую услугу клиники готовятся к закрытию, в третьей – к увеличению числа пациенток.

То есть, в США на ровном месте возник повод для новых протестов и поляризации мнений. Вашингтон, видимо, теперь будет всё более активно сосредотачиваться на внутренней повестке, забивая на внешнюю политику. Вряд ли это повлияет на его позицию относительно происходящего в Европе. Но энергия, с которой поддерживаются некоторые вещи, может слегка ослабнуть.

Не этого ли и добиваются в Москве?

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