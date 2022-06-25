 

Мнение: Активистов движения «СтопХам» подставили?

25.06.2022, 4:01, Разное
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Пишут, что активисты движения «СтопХам» повздорили с бойцами спецподразделения «Гром».

Вроде бы двое активистов подняли скандал по поводу по поводу припаркованной машины спецназовцев… Слово за словом, активистов движения «СтопХам» задержали.

Кончилось дело тем, что в отношении активистов «СтопХама» возбуждено уголовное дело.

Мне в этой истории вот что не понятно. «Гром» – это спецподразделение, занимающееся борьбой с наркоторговцами. Они участвуют в операциях по захвату нарколабораторий и притонов, задержанию изготовителей и сбытчиков наркодури.

Активисты «СтопХама» тоже барыжат наркотой? Или отвлекли «громовцев» от задержания наркобарыг?  Или активистов «Стоп Хама» просто кто-то сильно по-хамски подставил?

Скриншот в видео отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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