 

Беглов хочет сам решать, как сносить Петербург ради «реновации»

25.06.2022, 3:43, Разное
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Законодательное собрание Петербурга получило законопроект о реновации, вынесенный на рассмотрение губернатором Александром Бегловым. Власти заявляют, что новая законодательная база поможет быстрее расселять устаревшие дома. Однако есть опасение, что «закон Беглова» в случае его принятия позволит сносить перспективные районы с развитой инфраструктурой, чтобы отдать девелоперам освободившуюся землю под прибыльную застройку.
Документ предполагает, что чиновники Смольного будут самостоятельно определять границы районов с постройками, нуждающихся в реновации. По задумке, инициатива должна избавить город от «хрущевок», однако в итоге может оказаться, что жителей будут принудительно выселять из своих домов в интересах застройщиков, а не исходя из реальной потребности.

При этом у жильцов таких зданий будет всего 60 дней, чтобы принять решение о будущем дома. Эксперты опасаются, что из-за слишком короткого срока, выделенного на принятие решения, многие петербуржцы могут быть просто поставлены перед фактом выселения.

Отметим, что предложенный Бегловым механизм противоречит городскому законодательству. Границы территорий, отданных под комплексное развитие, должны устанавливаться петербургскими законами, а не чиновниками.

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