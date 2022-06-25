 

Сафронов: Шатунову нельзя было судиться с Разиным

25.06.2022, 3:43, Разное
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Никас Сафронов прокомментировал скоропостижную смерть Юрия Шатунова. Знаменитый художник считает, что артисту нельзя было судиться с бывшим продюсером Андреем Разиным.
23 июня 2022 года на 49-м году жизни скончался некогда очень популярный в Советском Союзе певец Юрий Шатунов. Долгие годы он был бессменным солистом первого советского бойз-бенда «Ласковый май». Группа собирала огромные стадионы, а Шатунов был настоящим кумиром миллионов девушек в СССР. Однако после распада коллектива в 1991 году артист не стал продолжать сотрудничество с основателем ансамбля Андреем Разиным и занялся сольной карьерой. При этом их отношения были, по словам самого продюсера, были непростыми и многогранными. Так, они были кумовьями, но в то же время Разин оформил все права на репертуар «Ласкового мая» на себя. Из-за этого бывшему вокалисту группы пришлось судится со своим экс-начальником.

Не так давно Московский горсуд поставил окончательную точку в многолетнем споре. Правосудие признало недействительной передачу абсолютных прав на хиты Разину от их автора Сергея Кузнецова. Однако до этой победы Юрий Шатунов, давно уже выехавший на постоянное проживание в Германию, шел долго и упорно. При этом он отказался от продолжения звездной карьеры и главным для себя считал свою семью, вместе с супругой он воспитывал сына и дочь. Судебные тяжбы с некогда другом пагубно повлияли на его здоровье. Так считает Никас Сафронов, который прокомментировал известие о смерти артиста.

Более того, знаменитый художник считает, что на месте продюсера наоборот, уступил бы фронтмену легендарной группы. Сафронов считает, что Андрей Разин должен был радоваться, что песни, которые были хитами в далеких 80-х годах, во времена существования совсем другой страны, СССР, до сих пор востребованы слушателями. Брия Шатунова художник знал лично и называет его ранимым, крайне болезненно воспринимающим несправедливость и скандалы. Сафронов сравнил суд Разина и Шатунова со ссорой отцов и детей, по его мнению, это похоже на случаи, когда звезды не только не помогают своим отпрыскам, но и препятствуют их творческой карьере. Также художник напомнил, что, являясь депутатом, Андрей Разин должен был помогать людям, в том числе, и бывшим подопечным. Напомним, прощание с Юрием Шатуновым назначено на воскресенье на территории Троекуровского кладбища.

Источник: aif.ru



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